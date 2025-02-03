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10:50, 3 февраля 2025Бывший СССР

В ДНР рассказали о вытеснении ВСУ с линии фронта близ Красноармейска

Пушилин: ВС России вытесняют ВСУ в окрестностях Красноармейска
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения ВС России вытесняют Вооруженные силы Украины (ВСУ) близ Красноармейска (украинское название города — Покровск). Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Здесь идет планомерное выдавливание противника из окрестностей Красноармейска, также врезаясь в линию обороны противника», — рассказал Пушилин.

Помимо этого, он отметил и интенсивность боев на кураховском направлении в районе населенного пункта Дачное.

Ранее Пушилин заявил, что российские военные не дают не дают бойцам ВСУ закрепиться на всей линии фронта. Он подчеркнул, что благодаря этому украинская армия не может выстроить оборону у Великой Новоселки.

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