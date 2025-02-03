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08:27, 3 февраля 2025Силовые структуры

Стали известны подробности расправы над директором гостиницы «Петропавловск»

Shot: Директора гостиницы «Петропавловск» застрелил один из владельцев компании
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov, Николай / Global Look Press

На Камчатке в директора гостиницы «Петропавловск» выстрелил один из владельцев компании. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мужчина сам позвонил в полицию и во всем признался. Его задержали на месте преступления, решается вопрос об аресте подозреваемого.

Расправа произошла в Петропавловске‑Камчатском на проспекте Карла Маркса. Мужчина зашел в кабинет директора гостиницы с нарезным карабином «Верпь» и несколько раз выстрелил в голову потерпевшего. Мотив — финансовая деятельность их компании и личная неприязнь. Возбуждено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

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