Стали известны подробности расправы над директором гостиницы «Петропавловск»

Shot: Директора гостиницы «Петропавловск» застрелил один из владельцев компании

На Камчатке в директора гостиницы «Петропавловск» выстрелил один из владельцев компании. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мужчина сам позвонил в полицию и во всем признался. Его задержали на месте преступления, решается вопрос об аресте подозреваемого.

Расправа произошла в Петропавловске‑Камчатском на проспекте Карла Маркса. Мужчина зашел в кабинет директора гостиницы с нарезным карабином «Верпь» и несколько раз выстрелил в голову потерпевшего. Мотив — финансовая деятельность их компании и личная неприязнь. Возбуждено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.