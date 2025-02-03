Стало известно об угрозе окружения группировки ВСУ в ДНР

Группировка ВСУ западнее Курахово в ДНР находится под угрозой окружения

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии Константинополь — Дачное западнее Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) находится под угрозой окружения. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

Отмечается, что российские войска продолжают продвигаться на запад от занятого ими Курахово. Так, сейчас бои идут за населенным пунктом Сухие Ялы.

«Бои идут в лесополосе за Сухими Ялами», — рассказал собеседник канала.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что основные бои на кураховском направлении фронта в регионе сконцентрированы в районе села Дачное. Населенный пункт расположен на западе от города Курахово.