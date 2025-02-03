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17:15, 3 февраля 2025Ценности

Стилист Рогов назвал трендом подчеркивание талии у мужчин

Стилист Рогов назвал трендом подчеркивание талии с помощью одежды у мужчин
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

Российский стилист Александр Рогов назвал модный тренд для мужчин в 2025 году. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает более 166 тысяч подписчиков.

По словам эксперта, известные дизайнеры в рамках новых показов сделали неочевидный акцент — решили подчеркнуть талию. Так, они выделили ее с помощью укороченных пиджаков, зауженных фасонов, имитации корсетов, а также поясов-шнурков и кушаков. «[Это] центральная тема во многих коллекциях мужской одежды», — заявил специалист.

Среди брендов, продемонстрировавших данные образы, оказались в том числе Jacquemus, Dolce & Gabbana и Rick Owens, указал автор поста.

Ранее Рогов также призвал гулять в пижамах по улице в 2025 году.

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