Стилист Рогов назвал трендом подчеркивание талии у мужчин

Стилист Рогов назвал трендом подчеркивание талии с помощью одежды у мужчин

Российский стилист Александр Рогов назвал модный тренд для мужчин в 2025 году. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает более 166 тысяч подписчиков.

По словам эксперта, известные дизайнеры в рамках новых показов сделали неочевидный акцент — решили подчеркнуть талию. Так, они выделили ее с помощью укороченных пиджаков, зауженных фасонов, имитации корсетов, а также поясов-шнурков и кушаков. «[Это] центральная тема во многих коллекциях мужской одежды», — заявил специалист.

Среди брендов, продемонстрировавших данные образы, оказались в том числе Jacquemus, Dolce & Gabbana и Rick Owens, указал автор поста.

Ранее Рогов также призвал гулять в пижамах по улице в 2025 году.