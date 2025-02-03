Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:23, 3 февраля 2025Путешествия

Стюардесса сделала фото в мини-юбке на борту самолета и взбудоражила иностранцев

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: @flight_attendants_lifestyle

Бортпроводница зарубежной авиакомпании сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @flight_attendants_lifestyle в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Стюардесса позирует на камеру в белой рубашке и черных пиджаке и мини-юбке. Свой образ девушка дополнила ярким макияжем, разноцветным шейным платком и собранными в пучок волосами.

Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью сотрудницы перевозчика. «Красивая», «Очень привлекательная леди», «Милая», «Вау, такая симпатичная», — написали они.

Ранее российская стюардесса составила топ-12 лучших направлений для путешествий на каждый месяц 2025 года. Так, в частности, в январе бортпроводница рекомендовала посетить Австралию, а в феврале — Таиланд.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные захватили новейшие снаряды для танков Leopard. Как они выглядят и на что способны?

      Российский футболист перешел в американский клуб

      ВСУ атаковали три населенных пункта в российском регионе

      Телеведущая Лазарева раскрыла отношение к Пугачевой

      В Таллине подожгли второй украинский ресторан за неделю

      Продажи Москвичей обрушились

      Трое россиян похитили мужчину и вымогали у него миллион рублей

      Названо безопасное количество чипсов

      Назван самый продаваемый смартфон

      Объект промышленности поврежден в Днепропетровской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше