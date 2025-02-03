Стюардесса сделала фото в мини-юбке на борту самолета и взбудоражила иностранцев

Бортпроводница зарубежной авиакомпании сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @flight_attendants_lifestyle в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Стюардесса позирует на камеру в белой рубашке и черных пиджаке и мини-юбке. Свой образ девушка дополнила ярким макияжем, разноцветным шейным платком и собранными в пучок волосами.

Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью сотрудницы перевозчика. «Красивая», «Очень привлекательная леди», «Милая», «Вау, такая симпатичная», — написали они.

Ранее российская стюардесса составила топ-12 лучших направлений для путешествий на каждый месяц 2025 года. Так, в частности, в январе бортпроводница рекомендовала посетить Австралию, а в феврале — Таиланд.