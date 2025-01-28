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19:23, 28 января 2025Путешествия

Российская стюардесса составила топ лучших направлений для путешествий на каждый месяц

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Napat Wesshasartar / File Photo

Российская стюардесса составила топ-12 лучших направлений для путешествий на каждый месяц 2025 года. Своим мнением она поделилась на странице @tanyadanilova в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В январе бортпроводница рекомендовала посетить Австралию, а в феврале — Таиланд. Март и апрель она посоветовала выделить для поездки в ОАЭ и Японию соответственно, а май и июнь — для Южной Кореи и России. В июле, по мнению россиянки, лучше всего отправиться в США, а в августе и сентябре — в Черногорию и Испанию.

Октябрь подойдет для Турции, заметила автор публикации. А вот в ноябре следует обратить внимание на Танзанию. Последний месяц года стюардесса посоветовала провести в Великобритании.

Ранее эта же бортпроводница раскрыла судьбу забытых в аэропорту чемоданов — их выставляют на аукцион и продают. Автор ролика объяснила, что очень часто авиагавани пытаются связаться с теми, кто забыл или потерял свой чемодан.

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