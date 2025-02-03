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18:15, 3 февраля 2025Мир

Трамп поставил жесткий дедлайн Мексике, Канаде и Китаю

CNN: Пошлины США в отношении Канады, Мексики и КНР начнут действовать в полночь
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины в отношении товаров из Канады, Мексики и Китая начнут действовать в полночь 4 февраля. Об этом сообщает CNN.

«Чтобы ввести тарифы в действие, Трамп в своем указе объявил чрезвычайное положение в национальной экономике, сославшись на Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA), который дает право президенту в одностороннем порядке управлять импортом во время чрезвычайного положения в стране. Тарифы вступят в силу во вторник в 00:01 по восточному времени», — говорится в материале.

Отмечается, что канадские и мексиканские товары будут облагаться 25-процентными пошлинами, а китайские — 10-процентными.

Ранее Дональд Трамп поговорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и обсудил свое решение ввести 25-процентные пошлины на импорт из Канады и Мексики. Ожидается еще один разговор политиков в 15:00 по местному времени (23:00 по московскому времени).

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