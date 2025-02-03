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17:39, 3 февраля 2025Мир

Трамп поговорил с Трюдо

Трамп обсудил с Трюдо введение пошлин на импорт из Канады и Мексики
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что поговорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и обсудил ситуацию с введением 25-процентных пошлин на импорт из Канады и Мексики. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Truth Social, передает РИА Новости.

«Только что поговорил с Джастином Трюдо. Буду говорить с ним снова в 15:00», — говорится в публикации Трампа.

Республиканец заявил, что Канада не дает американским банкам вести бизнес на своей территории. Кроме того, как утверждает Трамп, американские граждане страдают от наркотиков, которые поступают через границы с Мексикой и Канадой.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что обсудит свое решение о введении пошлин на товары из Мексики и Канады с руководством этих стран. По словам политика, Мехико и Оттава «должны заплатить», однако от предстоящих контактов американский президент «не ожидает ничего драматического».

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