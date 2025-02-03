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07:26, 3 февраля 2025Мир

Трамп обсудит пошлины с премьером Канады и президентом Мексики

Трамп заявил, что обсудит пошлины с премьером Канады и президентом Мексики
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что обсудит свое решение о введении пошлин на товары из Мексики и Канады с руководством этих стран. При этом политик отметил, что Мехико и Оттава «должны заплатить», пишет РИА Новости.

«С (премьером Канады Джастином. — прим. «Ленты.ру») Трюдо и Мексикой завтра утром», — ответил он на вопрос журналистов о возможности контактов.

По словам Трампа, Мехико и Оттава «должны заплатить» в связи с введением пошлин США. Однако от предстоящих контактов президент «не ожидает ничего драматического».

Ранее главный экономист EY Грегори Дако заявил, что введение Дональдом Трампом импортных пошлин в отношении Канады, Китая и Мексики может привести к росту цен на мясо и молочную продукцию в Штатах.

До этого сам глава США пояснил, что его решение ввести пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики вызваны несколькими угрозами. Трамп особенно выделил потоки незаконных мигрантов и наркотиков.

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