Трамп пригрозил значительными пошлинами на поставки из Китая

Трамп: пошлины США на поставки из Китая могут стать очень значительными

Пошлины США в отношении поставок товаров из Китая могут стать очень значительными, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом пишет ТАСС.

По словам политика, контакты между Вашингтоном и Пекином могут состояться в ближайшие 24 часа. «Если мы не сможем договориться с Китаем, то пошлины будут очень, очень значительными», — подчеркнул он.

Трамп добавил, что во время переговоров стороны затронут вопросы, касающиеся контрабанды фентанила (синтетический опиоид) из Китая в США, а также ситуации с Панамским каналом.

Ранее Дональд Трамп объявил о новых тарифах в отношении Мексики, Канады и Китая. В частности, для товаров из Мексики и Канады пошлины составят 25 процентов, а на товары из КНР — 10 процентов.

