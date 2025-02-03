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22:30, 3 февраля 2025Мир

Трамп пригрозил значительными пошлинами на поставки из Китая

Трамп: пошлины США на поставки из Китая могут стать очень значительными
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Global Look Press

Пошлины США в отношении поставок товаров из Китая могут стать очень значительными, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом пишет ТАСС.

По словам политика, контакты между Вашингтоном и Пекином могут состояться в ближайшие 24 часа. «Если мы не сможем договориться с Китаем, то пошлины будут очень, очень значительными», — подчеркнул он.

Трамп добавил, что во время переговоров стороны затронут вопросы, касающиеся контрабанды фентанила (синтетический опиоид) из Китая в США, а также ситуации с Панамским каналом.

Ранее Дональд Трамп объявил о новых тарифах в отношении Мексики, Канады и Китая. В частности, для товаров из Мексики и Канады пошлины составят 25 процентов, а на товары из КНР — 10 процентов.

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