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08:16, 3 февраля 2025Мир

Турецкие власти захотели создать в Сирии две военные базы

Türkiye: Турция может построить две военные базы в Сирии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

Турция может построить две военные базы в Сирии и разместить там истребители F-16. Об этом написала газета Türkiye со ссылкой на неназванные арабские источники.

«По утверждению арабских источников, Турция и Сирия подпишут соглашение о совместной обороне. Согласно соглашению, которое, как ожидается, будет подписано в ближайшее время, Анкара окажет помощь Сирии», — сказано в статье. Также уточняется, что помощь будет оказана в случае, если Дамаск столкнется с внезапной угрозой.

Соглашение также предусматривает, что турецкие вооруженные силы обучат сирийскую армию и ее пилотов, и что Турция создаст две военные базы в Сирии. На этих базах Турция разместит 50 истребителей F-16, подчеркнули журналисты. При этом официальные власти пока не комментировали данные сообщения.

В январе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал находящиеся на территории Сирии группировки боевиков перестать заниматься террористической деятельностью и объявить о роспуске. Также политик пригрозил группировкам боевиков «сносом голов».

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