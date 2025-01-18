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00:17, 19 января 2025Мир

Эрдоган пригрозил «сносом голов» террористическим группировкам в Сирии

Президент Турции Эрдоган: Сирию планировали разорвать на три части
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал находящиеся на территории Сирии группировки боевиков перестать заниматься террористической деятельностью и объявить о роспуске. Его слова приводит TRT Haber.

«Если Силы народной самообороны (сирийское ответвление Рабочей партии Курдистана) не сложат оружие, им не удастся избежать грядущей участи», — отметил турецкий лидер.

Кроме того, президент пригрозил группировкам боевиков «сносом голов».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Турции и Сирии могут провести совместную военную операцию против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), если они не прекратят борьбу.

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