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13:43, 3 февраля 2025Путешествия

Туристу разорвало руку винтами лодки во время шторма в Таиланде

Туриста из Швеции затянуло под винты лодки во время шторма у острова Ко Талу
Алина Черненко

Фото: Mercedess / Shutterstock / Fotodom

Туриста из Швеции затянуло под винты лодки после того, как он прыгнул за борт во время шторма в Таиланде. Подробностями истории поделилось издание Expressen.

Уточняется, что инцидент произошел 5 января у острова Ко Талу недалеко от популярного тайского курорта Паттайя. Группа из шведских туристов, среди которых был 29-летний Эмануэль Элиасон, отправилась на водную прогулку на лодке.

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Когда судно вышло в открытое море, поднялся сильный ветер и волны стали очень высокими. Лодка начала тонуть, и экипаж велел пассажирам прыгать в воду и плыть к берегу. Элиасон последовал указаниям, но, когда он оказался в воде, его засосало под корпус. «Я всплыл на поверхность, посмотрел на свою руку и увидел, что она разорвана, расчленена», — признался швед.

Пострадавшему помогли выбраться на берег. Там ему оказала первую помощь другая туристка, врач. Затем Элиасона отправили в больницу в Бангкоке и сделали операцию. Ему удалось избежать ампутации, но для того, чтобы сшить руку, потребовалось наложить более 150 швов.

В октябре 2024 года туристка из Великобритании отправилась в дайвинг-тур на острова Таиланда и попала под гребной винт катера. Женщина выжила и отделалась раной пятки.

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