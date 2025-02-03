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09:10, 3 февраля 2025Силовые структуры

У последних трех убийств ангарского маньяка не оказалось срока давности

Последние три убийства маньяка Попкова не имеют срока давности
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Еременко / Коммерсантъ

Последние три убийства, совершенные ангарским маньяком Михаилом Попковым, не имеют срока давности из-за повышенной общественной опасности. Об этом сообщает РИА Новости.

В 2023 году Попкова приговорили еще к 10 годам колонии по новому делу. В 1997 году в поселке Жилкино он расправился с 27-летней россиянкой. В 1998-м на берегу реки Ангара в Иркутске маньяк лишил жизни 25-летнюю девушку, а в 2003-м на территории Ново-Ленинского кладбища Иркутска — 31-летнюю женщину. В материалах дела сказано, что суд не находит оснований для освобождения Попкова от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности из-за тяжести предъявленного обвинения, повышенной опасности и личности ангарского маньяка.

Это четвертый приговор ангарского маньяка. Ранее он уже был осужден, в том числе два раза пожизненно, за 83 расправы. По совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

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