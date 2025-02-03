У последних трех убийств ангарского маньяка не оказалось срока давности

Последние три убийства маньяка Попкова не имеют срока давности

Последние три убийства, совершенные ангарским маньяком Михаилом Попковым, не имеют срока давности из-за повышенной общественной опасности. Об этом сообщает РИА Новости.

В 2023 году Попкова приговорили еще к 10 годам колонии по новому делу. В 1997 году в поселке Жилкино он расправился с 27-летней россиянкой. В 1998-м на берегу реки Ангара в Иркутске маньяк лишил жизни 25-летнюю девушку, а в 2003-м на территории Ново-Ленинского кладбища Иркутска — 31-летнюю женщину. В материалах дела сказано, что суд не находит оснований для освобождения Попкова от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности из-за тяжести предъявленного обвинения, повышенной опасности и личности ангарского маньяка.

Это четвертый приговор ангарского маньяка. Ранее он уже был осужден, в том числе два раза пожизненно, за 83 расправы. По совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.