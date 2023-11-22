Срок заключения ангарского маньяка увеличился еще на 10 лет

В Иркутске суд приговорил ангарского маньяка Попкова еще к 10 годам колонии

В Иркутске суд приговорил Михаила Попкова, известного как ангарский маньяк, еще к 10 годам колонии по новому делу. Об увеличении срока заключения сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Попкова признали виновным по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Ранее представитель регионального управления Следственного комитета России Карина Головачева рассказала «Ленте.ру», что в новом деле фигурируют три женщины. В 1997 году в поселке Жилкино он расправился с 27-летней россиянкой. В 1998-м на берегу реки Ангара в Иркутске маньяк лишил жизни 25-летнюю девушку, а в 2003-м на территории Ново-Ленинского кладбища Иркутска — 31-летнюю женщину.

Это четвертый приговор ангарского маньяка. Ранее он уже был осужден, в том числе два раза пожизненно, за 83 расправы. По совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Ранее стало известно, что Попков страстно увлекается автомобилями марки Subaru. Увлечение машинами помогло ему наладить контакт с заключенным и подтолкнуть его к признанию в совершении других преступных эпизодов.