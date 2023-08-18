Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу ангарского маньяка

В Иркутске прокуратура обвинила ангарского маньяка в убийстве еще трех женщин

Прокуратура Иркутской области утвердила обвинение 59-летнему Михаилу Попкову, более известному как ангарский маньяк, в убийстве еще трех женщин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По версии следствия, преступления Попков совершил с 1997 по 2003 годы. Своих жертв серийный маньяк встречал на улицах Иркутска, предлагал их подвезти или провести время вместе. Согласившихся женщин он вывозил в безлюдное место, где с ними расправлялся.

Как «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Карина Головачева, в октябре 1997-ого маньяк убил 27-летнюю женщину в поселке Жилкино, а в марте 1998-ого — 25-летнюю на берегу реки Ангара. Их Попков задушил, после чего тело одной сжег. Третьей жертве он нанес не менее 40 ударов ножом на территории Ново-Ленинского кладбища в октябре 2003 года.

Рассматривать дело будет Ленинский районный суд Иркутска, копия обвинительного заключения направлена Попкову.

14 января 2015 года он был приговорен к пожизненному лишению свободы за совершение 22 убийств и двух покушений на убийство, 10 декабря 2018 года Попков получил второй пожизненный срок еще за 56 убийств и одно покушение на убийство. Он признался еще в трех убийствах, но в суде его вина по этим эпизодам не была доказана. Зимой 2020-го, находясь в колонии для пожизненно осужденных, Попков написал явку с повинной.

Ранее сообщалось о желании Попкова отправиться в зону специальной военной операции. Это заявление назвали попыткой напомнить о себе СМИ. Как полагают силовики, он сделал это для того, чтобы разнообразить скучную жизнь в колонии.