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18:42, 3 февраля 2025Интернет и СМИ

Уехавший из России комик назвал Comedy Club отвратительной площадкой

Комик Белый назвал Comedy Club отвратительной площадкой для стендап-комедии
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: канал «Дождь» (внесен Минюстом в реестр иноагентов; признан нежелательной организацией в России)

Популярный стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России и живущий в Испании, назвал минус юмористического проекта Comedy Club. В интервью каналу «Дождь» (внесен Минюстом в реестр иноагентов; признан нежелательной организацией в России), доступном на YouTube, он назвал этот проект отвратительной площадкой для стендап-комедии.

По словам юмориста, ему не нравилось выступать в Comedy Club. «Это для стендап-комедии невероятно тяжелая площадка. Просто отвратительная», — пожаловался комик.

Белый пояснил, что гостями на съемках этого проекта, как правило, были очень обеспеченные люди, которые зачастую не понимали бытовых ситуаций, о которых говорили комики в монологах. Юморист добавил, что за все время участия в Comedy Club ни разу не получил удовольствия от выступления.

Ранее Белый рассказал об удививших его за границей фактах. В частности, комик заявил, что за рубежом, в отличие от России, чаще требуются наличные деньги.

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