Уехавший из России комик назвал Comedy Club отвратительной площадкой

Комик Белый назвал Comedy Club отвратительной площадкой для стендап-комедии

Популярный стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России и живущий в Испании, назвал минус юмористического проекта Comedy Club. В интервью каналу «Дождь» (внесен Минюстом в реестр иноагентов; признан нежелательной организацией в России), доступном на YouTube, он назвал этот проект отвратительной площадкой для стендап-комедии.

По словам юмориста, ему не нравилось выступать в Comedy Club. «Это для стендап-комедии невероятно тяжелая площадка. Просто отвратительная», — пожаловался комик.

Белый пояснил, что гостями на съемках этого проекта, как правило, были очень обеспеченные люди, которые зачастую не понимали бытовых ситуаций, о которых говорили комики в монологах. Юморист добавил, что за все время участия в Comedy Club ни разу не получил удовольствия от выступления.

Ранее Белый рассказал об удививших его за границей фактах. В частности, комик заявил, что за рубежом, в отличие от России, чаще требуются наличные деньги.