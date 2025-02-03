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14:39, 3 февраля 2025Интернет и СМИ

Уехавший из России комик рассказал о прощании с мечтами после эмиграции

Комик Белый заявил, что из-за эмиграции распрощался с некоторыми мечтами
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: @RuslanBelyy

Известный стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России и живущий в Испании, рассказал о переменах в жизни после эмиграции. На эту тему он высказался в интервью каналу «Дождь» (внесен Минюстом в реестр иноагентов; признан нежелательной организацией в России), доступном на YouTube.

«Со многим пришлось распрощаться: с мечтами, материальным положением каким-то», — рассказал он о последствиях эмиграции.

Белый уточнил, что после переезда его заработок изменился. Комик объяснил, что ранее он получал деньги от сдачи недвижимости в аренду, собственных бизнесов и телеконтрактов, однако после эмиграции он стал зарабатывать только на живых выступлениях. «Я сейчас вообще не могу позволить себе не выступать, потому что это мой единственный заработок», — подчеркнул он.

Ранее Белый рассказал об отсутствии уверенности в будущем. Комик заявил, что планирует работать в усиленном темпе.

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