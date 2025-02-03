В Грузии ужесточат наказание за характерные для протестов преступления

Власти Грузии ужесточат наказание за преступления, характерные для протестов

Власти Грузии планируют ужесточить наказания за административные и уголовные преступления, которые являются характерными для акций протеста. Об этом заявил исполнительный секретарь правящей в республики партии Мамука Мдинарадзе, передает «Sputnik Грузия».

«Попытки сменить правительство извне продолжаются и сегодня, что создает проблемы стране (...) Сегодня хорошо подготовленное агентурное ядро, состоящее всего из четырехсот человек, организованное иностранными силами, грубо нарушает права четырех миллионов граждан страны», — передает издание слова Мдинарадзе.

Отмечается, что за мелкое хулиганство, вандализм, неподчинение и оскорбление полиции, а также блокирования входа в здания суда увеличатся штрафы, а срок ареста вырастет до 60 суток. За призывы к насилию будет грозить до трех лет тюрьмы, что раньше каралось штрафом или общественным трудом, а само насилие и угрозы по отношению к представителям правопорядка будут наказываться лишением свободы от пяти до шести лет.

Ранее в Тбилиси прошла очередная акция протеста. Акция началась в воскресенье днем, 2 февраля. Митингующие пытались перекрыть магистраль у въезда в Тбилиси. В ходе митинга были задержаны около 20 активистов, среди которых были оппозиционеры. МВД Грузии пока не делало никаких официальных заявлений.