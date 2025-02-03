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08:41, 3 февраля 2025Россия

В кавказском регионе России ввели режим опасности удара БПЛА

Глава Северной Осетии Меняйло: В регионе введен режим опасности БПЛА
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

В Северной Осетии введен режим опасности удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава кавказского региона России Сергей Меняйло в Telegram.

Меняйло уточнил, что из-за опасности БПЛА аэропорт «Владикавказ» ограничил работу и ввел план «Ковер». Чиновник призвал жителей региона сохранять спокойствие.

«Друзья, прошу (...) доверять только официальной информации», — обратился чиновник к жителям Северной Осетии.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник, 3 февраля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать территорию России с помощью 70 беспилотников.

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