В Ленобласти возбудили дело после ДТП с автобусом

СК возбудил уголовное дело после ДТП с рейсовым автобусом в Ленобласти

После ДТП с рейсовым автобусом в Ленинградской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального СУСК России.

Дело возбуждено по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, а также причины произошедшего.

«На место происшествия осуществлен выезд следственно-оперативной группы под руководством руководителя следственного отдела, следователей, следователей-криминалистов, сотрудников полиции, МЧС и иных ведомств», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП погибли два человека и еще 13 пострадали. Авария произошла около 22:45 на 1330-м километре трассы «Нарва» в Кингисеппском районе российского региона. По данным МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, автобус междугороднего сообщения столкнулся со снегоуборочной техникой.