В российском регионе произошло жесткое ДТП с автобусом

Два человека погибли и 13 пострадали в ДТП с участием автобуса в Ленобласти

Два человека погибли и еще 13 пострадали в результате аварии с участием автобуса и грузовика в Ленинградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла около 22:45 на 1330-м километре трассы «Нарва» в Кингисеппском районе российского региона. Отмечается, что автобус междугороднего сообщения столкнулся со снегоуборочной техникой.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются личности погибших и все обстоятельства ДТП. После аварии были госпитализированы 13 человек, в том числе один ребенок. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии в реанимации.