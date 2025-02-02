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19:50, 2 февраля 2025Россия

В российском регионе произошло серьезное ДТП с тремя машинами

Три автомобиля попали ДТП в Тюменской области, есть жертвы
Андрей Шеньшаков

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюменской области произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По информации источника, семья с тремя детьми на легковой машине Chevrolet выезжала из Тюменской области. В какой-то момент машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилями Ford и Lada. В аварии пострадали четыре человека.

«Жертвами аварии стали родители и две их дочери. Третья девочка была доставлена в больницу с тяжелыми повреждениями», — говорится в сообщении.

Также известно, что ДТП полностью парализовало движение на 24-м километре автодороги Тюмень — Каменка. Объезд возможен через село Каменка.

Ранее стало известно, что на МКАД столкнулись четыре автомобиля.

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