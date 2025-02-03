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14:29, 3 февраля 2025Экономика

В Москве из-за теплой зимы закрылась горка для тюбинга

Горку для тюбингов и сноубордов в Лужниках закрыли из-за аномально теплой зимы
Мария Черкасова

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

В Москве из-за аномально теплой зимы закрылась горка для тюбингов и сноубордов на территории спорткомплекса «Лужники». Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента спорта.

Организаторы заявили, что нетипичные погодные условия этого сезона внесли коррективы в планы работы. Горка для тюбингов и сноубордов закрыта на весь оставшийся зимний период и больше не будет доступна для посещения. В пресс-службе добавили, что безопасные условия для катания оказалось невозможно поддерживать из-за частых оттепелей.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в столичном регионе похолодает в течение недели, поэтому погодная аномалия уменьшится. Ночами в Москве и области удержится минус, днем температура ожидается около нуля градусов. В Подмосковье в ночное время температура может падать до минус семи градусов, уточнили синоптики.

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