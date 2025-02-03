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18:01, 3 февраля 2025Путешествия

В популярном у туристов российском регионе объявили экстренное предупреждение

В Карачаево-Черкесии объявили экстренное предупреждение о лавинной опасности
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В горах Карачаево-Черкесии объявили экстренное предупреждение в связи с угрозой схода снежных лавин. Об угрожающей популярному у туристов региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ФГБУ «Северо-Кавказская ВС», до вторника, 4 февраля, в горах республики будет лавиноопасно выше двух тысяч метров.

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Спасатели подчеркнули, что прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, а также линий связи и электропередачи; объектов инфраструктуры.

В связи с этим сотрудники МЧС призвали граждан соблюдать все необходимые меры безопасности. В частности, они призвали гостей и жителей региона не выходить в горы в снегопад, а также следить за изменением погоды.

Ранее в Краснодарском крае ввели штормовое предупреждение из-за непогоды. Вечером 3 февраля, а также ночью и днем 4 февраля на Кубани (исключая город Сочи) ожидается сильный дождь с мокрым снегом, гроза, ветер с порывами до 20 метров в секунду.

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