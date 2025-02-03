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13:56, 3 февраля 2025Бывший СССР

В Раде заявили о потере Украиной миллиардов гривен из-за коррупционных схем АРМА

Гончаренко: Украина потеряла миллиарды гривен из-за коррупционных схем АРМА
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Украина потеряла миллиарды гривен из-за коррупционных схем национального Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал планы президента страны Владимира Зеленского по финансированию некоторых программ Агентства по международному развитию США (USAID). Украинский лидер заявлял, что часть финансирования грантовых организаций может быть компенсирована из бюджета Украины, а финансирование другой части офис президента обсудит с западными партнерами.

«Недавно Зеленский заявил, что поручил финансировать некоторые программы USAID за счет внутренних средств. Замечательная инициатива. Но есть один нюанс: внутренние средства можно было бы не искать, а просто не терять миллиарды из-за коррупционных схем. АРМА, которая должна защищать государственные интересы, на самом деле помогает совсем другим людям», — написал Гончаренко.

По его словам, Счетная палата зафиксировала серьезные нарушения в управлении арестованными активами. Одним из самых вопиющих случаев депутат назвал ситуацию вокруг изъятой у украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) компании «Укрнефтебурение».

Как отметил депутат, агентство без оценки и конкурса передало корпоративные права организации в управление компании «Укрнафта». Он подчеркнул, что также были незаконно выплачены дивиденды, которые должны были получить акционеры, хотя ни АРМА, ни «Укрнафта» не являются акционерами и не имели права распоряжаться этими деньгами.

«Что теперь имеем? 0,5 миллиарда кубометров газа — просто не добыто. Более 2,5 миллиарда гривен налогов — не поступили в бюджет. Иностранные инвесторы потеряли контроль над своими активами», — подытожил Гончаренко.

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