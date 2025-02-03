Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:52, 3 февраля 2025Россия

В России парализованного участника СВО лишили льгот

Ura.ru: В Свердловской области парализованного бойца СВО Волкова лишили льгот
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Свердловской области парализованного участника специальной военной операции (СВО) Александра Волкова, которого бросила супруга, лишили положенных льгот. Об этом стало известно Ura.ru.

Россиянин, участвовавший в боевых действиях, получил тяжелые ранения головы. Несмотря на это, мужчина столкнулся с бюрократическими отказами.

Как утверждает Волков, его обращения в различные инстанции не принесли результатов, а ответами стали лишь формальные отписки. «После лечения в военном госпитале ЦВО я вернулся в родное село и начал делать документы на получение ветеранки», — уверяет бывший военнослужащий.

Волков подчеркнул, что ему до сих пор не выдали удостоверения ветерана боевых действий. Он отметил, что ему приходится, будучи в инвалидной коляске, перемещаться по регионам России.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону инспекторы ДПС потеряли работу после вымогательства взятки у бойца СВО.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В элитном московском ЖК «Алые Паруса» прогремел взрыв. Что известно о сработавшей бомбе и пострадавших?

      Apple прекратила разработку умных очков

      В России увидели три позитивных сигнала в заявлениях Трампа по Украине

      Новый Changan сломался у россиянина в первый день после покупки

      Москвичам предсказали уменьшение погодной аномалии

      Трамп вернул контроль над Панамским каналом за одну ночь. Как ему это удалось?

      Раскрыт ущерб по уголовному делу замгубернатора Ростовской области

      Очевидица описала первые минуты после взрыва в элитном ЖК в Москве

      Раскрыт тайный смысл появления Бьянки Цензори голой на «Грэмми»

      В России парализованного участника СВО лишили льгот

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше