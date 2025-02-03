В России парализованного участника СВО лишили льгот

Ura.ru: В Свердловской области парализованного бойца СВО Волкова лишили льгот

В Свердловской области парализованного участника специальной военной операции (СВО) Александра Волкова, которого бросила супруга, лишили положенных льгот. Об этом стало известно Ura.ru.

Россиянин, участвовавший в боевых действиях, получил тяжелые ранения головы. Несмотря на это, мужчина столкнулся с бюрократическими отказами.

Как утверждает Волков, его обращения в различные инстанции не принесли результатов, а ответами стали лишь формальные отписки. «После лечения в военном госпитале ЦВО я вернулся в родное село и начал делать документы на получение ветеранки», — уверяет бывший военнослужащий.

Волков подчеркнул, что ему до сих пор не выдали удостоверения ветерана боевых действий. Он отметил, что ему приходится, будучи в инвалидной коляске, перемещаться по регионам России.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону инспекторы ДПС потеряли работу после вымогательства взятки у бойца СВО.