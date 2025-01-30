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14:51, 30 января 2025Силовые структуры

Вымогавших взятку у бойца СВО российских инспекторов ДПС уволили

В Ростове инспекторы ДПС потеряли работу после вымогательства взятки у бойца СВО
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

В Ростове-на-Дону уволили инспекторов ДПС, которые вымогали взятки у участника специальной военной операции (СВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь.

Такое решение было вынесено после служебной проверки. Слюсарь отметил, что виновные понесут наказание — собранные полицейскими материалы переданы следователям.

Об инциденте стало известно из социальных сетей. Сообщалось, что ночью 25 января сотрудники ДПС вымогали деньги у бойца СВО. По данным РИА Новости, во время служебной проверки было установлено, что два инспектора на проспекте Буденновском потребовали и получили 25 тысяч рублей за непривлечение к ответственности водителя машины, не зарегистрированной в установленном порядке.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала начальника миграционного отдела за взятки от иностранцев.

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