Вымогавших взятку у бойца СВО российских инспекторов ДПС уволили

В Ростове инспекторы ДПС потеряли работу после вымогательства взятки у бойца СВО

В Ростове-на-Дону уволили инспекторов ДПС, которые вымогали взятки у участника специальной военной операции (СВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь.

Такое решение было вынесено после служебной проверки. Слюсарь отметил, что виновные понесут наказание — собранные полицейскими материалы переданы следователям.

Об инциденте стало известно из социальных сетей. Сообщалось, что ночью 25 января сотрудники ДПС вымогали деньги у бойца СВО. По данным РИА Новости, во время служебной проверки было установлено, что два инспектора на проспекте Буденновском потребовали и получили 25 тысяч рублей за непривлечение к ответственности водителя машины, не зарегистрированной в установленном порядке.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала начальника миграционного отдела за взятки от иностранцев.

