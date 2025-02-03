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09:32, 3 февраля 2025Россия

В России связали массированную атаку ВСУ на нефтезаводы с мирными переговорами

Политолог Марков: ВСУ бьют по НПЗ, чтобы навязать условия мирного соглашения
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), чтобы навязать Москве условия мирного соглашения. Так действия ВСУ связал с переговорами по Украине российский политолог Сергей Марков, заявление опубликовано в Telegram-канале эксперта.

По мнению Маркова, Украина рассчитывает, что массированные атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) смогут нанести российскому тылу — в том числе и нефтезаводам — такой ущерб, что Москва примет условия Киева.

«Промышленность Украины наращивает и наращивает выпуск дальних БПЛА. И уже почти каждый день выпускает их почти сотню по десяткам городов России в далеком тылу», — порассуждал политолог.

Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что в результате попытки ВСУ атаковать объекты топливной промышленности в регионе произошло возгорание.

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