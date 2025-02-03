В России впервые осудили врача за разглашение данных ЕМИАС

В Башкирии суд дал врачу 10 месяцев лишения свободы за разглашение данных ЕМИАС

В Сибае суд приговорил заведующего одного из отделений городской больницы к 10 месяцам лишения свободы за разглашение данных Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель следственного управления Следственного комитета (СК) России по Башкирии Евгений Каневский.

Врач признан виновным по части 3 статьи 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный с использованием своего служебного положения») и части 2 статьи 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное с использованием своего служебного положения»). Кроме срока лишения свободы, он приговорен к штрафу в размере 100 тысяч рублей с конфискацией мобильного телефона.

Как установил суд, врач имел доступ в единую государственную систему здравоохранения. Так, в ноябре 2024 года по просьбе своего товарища он сфотографировал результаты медицинского осмотра несовершеннолетней девушки и отправил получившийся снимок знакомому.

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