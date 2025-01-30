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14:15, 30 января 2025Силовые структуры

Завершено расследование в отношении пластического хирурга по делу ослепшей россиянки

СК завершил расследование в отношении хирурга Лонской по делу ослепшей пациентки
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Екатерина Лонская

Екатерина Лонская. Кадр: Клабсанте / YouTube

Расследование дела пластического хирурга Екатерины Лонской, у которой практически лишилась зрения пациентка, завершено. Об этом сообщает РИА Новости.

Хирургу предъявлено обвинение в окончательной редакции, ей вменяют части 2 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. Уголовное дело в ближайшее время передадут в суд.

Потерпевшая — супруга президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Инна Борода. Она обратилась в московскую клинику для блефаропластики. Однако в обещанный двухдневный срок после операции пациентка так и не восстановилась — она пролежала в палате неделю и потеряла зрение. Теперь она видит только одним глазом на 30 процентов.

По версии следствия, Лонская на первичном осмотре не провела должную диагностику и не выяснила, какие препараты принимает пациентка. Сейчас хирург находится под домашним арестом, свою вину она не признает.

Ранее сообщалось, что врачи получили срок после проведения россиянке операции кесарева сечения.

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