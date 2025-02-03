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21:44, 3 февраля 2025Россия

В России заявили о переоценившей свои силы и пошедшей вразнос Европе

Сенатор Пушков: Европа переоценила свои силы и пошла вразнос
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале оценил политические заявления европейских лидеров за последнее время. По его словам, Европа «пошла вразнос», переоценив свои силы, и ничем хорошим это для нее не кончится.

Он обратил внимание на ряд инициатив. Например, Евросоюз намерен еще больше поддерживать Украину в финансовом и военном плане, также ЕС готов вступить в торговую войну с США и ввести против них ответные торговые санкции, что приведет к потере части американского рынка после отказа от российского.

Кроме того, Европа продолжит покупать дорогой газ и Соединенных Штатов и Катара и вести войну против энергоносителей из России, а вместе с этим наращивать военные расходы и готовиться к противостоянию с Москвой.

Пушков также указал на стремление Европы читать морали Китаю о правах человека и убеждать его отказаться от поддержки РФ. Также в европейских странах продолжается приток мигрантов, несмотря на недовольство части граждан.

«Но не переоценивают ли в Европе свои силы? Ведь если кратко, то все вместе это называется "пойти вразнос". И ничем хорошим для Европы это не закончится», — заключил сенатор.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза за ужасное отношение к Соединенным Штатам. Вице-канцлер Германии и министр экономики от партии «Зеленые» Роберт Хабек отметил, что страны Европы готовы ввести ответные пошлины.

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