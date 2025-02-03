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17:03, 3 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе возбудили дело из-за строительства ФАПов

Хинштейн: В Курской области возбудили дело из-за строительства 37 ФАПов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий при строительстве 37 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио губернатора Александра Хинштейна.

По данным агентства, в качестве фигурантов дела выступают должностные лица министерства строительства Курской области, управления капитального строительства региона и «Корпорации развития Курской области». Уточняется, что они подписали акты ввода в эксплуатацию 37 ФАПов, построенных в 2024 году, хотя строительство по ним не было фактически завершено.

В дальнейшем это помешало получить ФАПам лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Ранее следователи возбудили дело о превышении должностных полномочий и в отношении заместителя губернатора Ростовской области Лилии Федотовой. Предварительный ущерб бюджету региона от ее действий составил почти два миллиарда рублей.

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