В российском регионе возбудили дело из-за строительства ФАПов

Хинштейн: В Курской области возбудили дело из-за строительства 37 ФАПов

Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий при строительстве 37 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио губернатора Александра Хинштейна.

По данным агентства, в качестве фигурантов дела выступают должностные лица министерства строительства Курской области, управления капитального строительства региона и «Корпорации развития Курской области». Уточняется, что они подписали акты ввода в эксплуатацию 37 ФАПов, построенных в 2024 году, хотя строительство по ним не было фактически завершено.

В дальнейшем это помешало получить ФАПам лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Ранее следователи возбудили дело о превышении должностных полномочий и в отношении заместителя губернатора Ростовской области Лилии Федотовой. Предварительный ущерб бюджету региона от ее действий составил почти два миллиарда рублей.