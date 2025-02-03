В российской квартире снегом выбило окна

В Сахалинской области сошедший с крыши снег выбил окно в квартире

В селе Сокол Долинского района Сахалинской области сошедший с крыши многоквартирного дома снег выбил окно в квартире. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета».

Инцидент произошел в доме №28 на улице Чкалова. По словам свидетельницы произошедшего, в квартире соседей снег буквально вдавил стекло внутрь, и жильцам пришлось выносить его тазиками.

Это второй случай, когда в этом доме снегом выбивает стекло. Мэр Долинского района Александр Тугарев уже посещал пострадавших в этом доме, поручив управляющей компании (УК) восстановить остекление. Жильцы дома также рассказали, что столкнулись с аналогичной проблемой в прошлом году, но тогда восстановили окна своими силами.

Ранее сосулька пробила лобовое стекло автомобиля во время движения в Новокузнецке Кемеровской области. Водитель проезжал под наземным пешеходным переходом на Транспортной улице, когда на стекло обрушился крупный кусок льда, образовав трещины по периметру.

