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07:06, 3 февраля 2025Россия

В секретном российском центре назвали главный миф о БПЛА на поле боя

Оператор БПЛА с позывным Родос: дроны не смогут заменить человека на поле боя
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Дроны и иные системы, исключающие непосредственное участие солдат в боевых действиях, не смогут полностью вытеснить человека с поле боя. О том, почему военные конфликты будущего не будут напоминать войны роботов, рассказал «Ленте.ру» сотрудник центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» с позывным Родос.

Специалист признал, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) обладают целым рядом преимуществ. При этом средства противодействия дронам во многом еще недостаточно эффективны, указал он. Сейчас дроны не только бьют по противнику, но и выполняют ряд иных функций, например, доставляют на передовую еду и медикаменты, отметил Родос.

Несмотря на то, что присутствие беспилотников уже изменило обстановку на поле боя, исчезновения с него человека ждать не приходится, подчеркнул сотрудник центра.

«Главный миф о беспилотниках сводится к тому, что вскоре дроны заменят на поле боя людей. Что будут бегать робособаки с пулеметами, дроны как мухи будут в воздухе, а человек с поля боя исчезнет. Такая постмодернистская версия старого доброго "Терминатора". Нет», – пояснил он.

Дроны могут сохранить жизнь солдата, но не в состоянии его заменить, уверен Родос. «Пилот дрона, сапер, водитель, инженер — все они воины. И никакое развитие технологий в ближайшее время их не отменит», — резюмировал он.

Центр «Рубикон» — секретная научная и учебная площадка, занимающаяся исследованиями в области беспилотных технологий. Здесь происходит как разработка новых прототипов, так и подготовка специалистов – операторов БПЛА. Осенью 2024 года «Рубикон» проинспектировал глава Минобороны России Андрей Белоусов.

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