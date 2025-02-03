В сети восхитились внешностью 15-летней дочери Мэттью Макконахи на новых фото

В сети восхитились внешностью дочери американского актера и продюсера Мэттью Макконахи и бразильской фотомодели и дизайнера Камилы Алвес Виды Алвес-Макконахи на новых фото. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

55-летнего артиста и его 15-летнюю дочь запечатлели на женском баскетбольном матче Техасского университета в Остине. Наследница знаменитостей предстала перед камерой в спортивном бело-оранжевом кроп-топе и синих джинсах с заниженной талией и широкими штанинами. Также она распустила волосы и надела несколько браслетов и ожерелье с кулоном.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Вида великолепна», «Она прекрасна», «Подумала, что это ее мама. Красивая», «Мама в миниатюре. Никакого сходства с отцом», «Какая красавица», — заявили юзеры.

Ранее в январе внешность дочери австралийского актера Хита Леджера и американской актрисы Мишель Уильямс Матильды Уильямс на новых фото оценили в сети фразой «результат ИИ».