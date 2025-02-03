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19:40, 3 февраля 2025Ценности

В сети восхитились внешностью 50-летней телеведущей в бикини

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @larsapippen

Популярная американская ведущая и телезвезда Ларса Пиппен снялась в купальнике и восхитила пользователей сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 5,9 миллиона подписчиков.

50-летняя знаменитость показала фото из отпуска, на котором позировала в полный рост со стаканом напитка в руке. Она предстала в черном бикини, включавшем топ с переходящими в бретели чашками и трусы с заниженной талией. Пиппен распустила уложенные волнами волосы, подчеркнула губы красно-коричневой помадой и надела солнцезащитные очки.

Поклонники оценили внешний вид ведущей в комментариях. «Очень красивая женщина», «Совершенно потрясающая», «Какое тело!», «Такая сексуальная», — отметили юзеры.

Ранее в январе бывшая участница поп-группы «Блестящие», 47-летняя ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова опубликовала откровенное фото в бикини.

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