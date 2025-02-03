Экономист Сакс: Поражение Украины может стать вопросом недель

Прекращение военной помощи Украине со стороны США при попытках стран Европы компенсировать данные объемы сделает поражение Киева вопросом не нескольких лет, а недель. Об этом американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета в Нью-Йорке профессор Джеффри Сакс заявил в интервью газете Berliner Zeitung.

«Это было бы трагедией для Европы, но это могло бы случиться через десять лет. Вместе с тем для победы России над Украиной не потребуется десять лет. Это скорее займет десять недель или десять месяцев», — рассказал исследователь.

Сакс также указал, что решение стран Европы полностью отказаться от диалога с Россией и возможных мирных переговоров только ухудшает ситуацию и геополитическое положение стран Запада.

Ранее президент отдела обороны и безопасности Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс заявил, что новые пакеты помощи от стран Запада не повлияют на Украину и ее военный потенциал. Кроме того, аналитик указал, что поставки со стороны НАТО не позволили Киеву выполнить какие-либо боевые или стратегические задачи.