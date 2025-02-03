Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:54, 3 февраля 2025Мир

В США раскритиковали политику Бербок по Украине

Экономист Сакс: Бербок была военным министром, а не дипломатом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Глава МИД Германии Анналена Бербок по сути была не дипломатом, а военным министром. Так политику главы внешнеполитического ведомства ФРГ по Украине раскритиковал американский экономист, профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке Джеффри Сакс в интервью газете Berliner Zeitung.

«Уходящий министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, как и наш министр иностранных дел (экс-госсекретарь США Блинкен — прим. «Ленты.ру»), была, по сути, военным министром, а не дипломатом», — отметил Сакс.

По словам экономиста, странам Запада нужно восстановить дипломатию, так как без нее нет ни экономического, ни социального успеха, ни безопасности. В настоящее время ФРГ отказалась от переговорных принципов, заключил профессор.

Ранее Сакс заявил, что прекращение военной помощи Киеву со стороны США при попытках стран Европы компенсировать данные объемы сделает поражение Киева вопросом не нескольких лет, а недель.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Основатель батальона «Арбат» скончался в реанимации после взрыва в «Алых Парусах». Он получил тяжелые ранения и лишился стопы

      Москвич забаррикадировался в квартире и пригрозил выбросить из окна младенца

      Перевозки по железной дороге в России упали

      Врач назвала способы избавиться от запаха старости

      Стали известны подробности операции Азербайджана на границе с Россией

      Пьяный турист помочился в зале прилета аэропорта Таиланда

      Москвичей предупредили о рекордно высоком давлении

      Названы способы защититься от мошенничества в популярной онлайн-игре

      Россиянам объяснили необходимость ужесточения наказания за несообщение данных в военкомат

      Швеция установила причину обрыва подводного кабеля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше