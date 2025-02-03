Экономист Сакс: Бербок была военным министром, а не дипломатом

Глава МИД Германии Анналена Бербок по сути была не дипломатом, а военным министром. Так политику главы внешнеполитического ведомства ФРГ по Украине раскритиковал американский экономист, профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке Джеффри Сакс в интервью газете Berliner Zeitung.

«Уходящий министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, как и наш министр иностранных дел (экс-госсекретарь США Блинкен — прим. «Ленты.ру»), была, по сути, военным министром, а не дипломатом», — отметил Сакс.

По словам экономиста, странам Запада нужно восстановить дипломатию, так как без нее нет ни экономического, ни социального успеха, ни безопасности. В настоящее время ФРГ отказалась от переговорных принципов, заключил профессор.

Ранее Сакс заявил, что прекращение военной помощи Киеву со стороны США при попытках стран Европы компенсировать данные объемы сделает поражение Киева вопросом не нескольких лет, а недель.