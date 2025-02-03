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06:57, 3 февраля 2025Мир

В Турции три человека погибли в результате ДТП с грузовиком

NTV: В турецком городе Шанлыурфа грузовик слетел с моста вместе с автомобилями
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thaier al-Sudani / Reuters

В турецком городе Шанлыурфа грузовик слетел с моста вместе с автомобилями. В результате ДТП три человека погибли, более двадцати получили ранения, передает телеканал NTV.

«В районе Биречик города Шанлыурфа грузовик, у которого отказали тормоза, вылетел с моста вместе с впереди идущими автомобилями. В результате аварии погибли три человека и 22 получили ранения», — рассказали журналисты.

По данным местных властей, все погибшие и пострадавшие в ДТП являются гражданами Турции.

В октябре автобус с десятками туристов перевернулся в центральной Турции. Экскурсионный автобус перевозил пассажиров из Балыкесира в Невшехир в регионе Каппадокия. Водитель не справился с управлением и врезался в ограждение. После этого транспортное средство перевернулось и проехало на боку около 90 метров.

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