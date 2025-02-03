Вернувшийся в Чечню экс-боец ВСУ выложил песню бывшего чеченского сепаратиста

Вернувшийся в РФ боец ВСУ Джамбетов выложил трек бывшего сепаратиста Муцураева

Вернувшийся в Чечню бывший боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Хусейн Джамбетов (полный тезка Джамбетова внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выложил трек бывшего чеченского сепаратиста Тимура Муцураева. Песню Джамбетов опубликовал в своем Telegram-канале.

Бывший украинский военнослужащий с позывным Бандера не сопроводил трек никакой подписью. Эту запись он сделал после серии постов о действующих лицах первой и второй чеченских кампаний, в которых он осуждал ичкерийский сепаратизм.

В отличие от других треков Муцураева, опубликованная Джамбетовым песня не запрещена на территории России и не содержит экстремистских призывов, однако личность ее автора прочно ассоциируется с чеченскими войнами.

Джамбетов — как и автор трека Тимур Муцураев — воевал против федеральных сил в Чечне, а также участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ в период проведения специальной военной операции, после чего вернулся в Чечню, где избежал наказания и стал блогером. Летом 2024 года Telegram-канал WarGonzo выпустил большое интервью с Джамбетовым, в котором представил его как «боевика-перебежчика». Глава Чечни Рамзан Кадыров обещал помочь вернуться в регион бывшим ичкерийским боевикам и организовать им поддержку адвокатов, если бывшие сепаратисты откажутся от экстремистских взглядов.

Ранее он публиковал кадры, где в качестве звуковой дорожки использовалась речь главы Третьего рейха Гитлера.