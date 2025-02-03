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15:55, 3 февраля 2025Экономика

Вероятность нашествия насекомых в России из-за аномально теплой зимы оценили

Биолог Марьинский: В России можно будет ожидать большое количество насекомых
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Вероятность нашествия насекомых в России из-за аномально теплой зимы в беседе с «Царьградом» оценил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Вадим Марьинский. По его словам, в случае продолжения теплой погоды и раннего наступления весны — это вполне возможно.

«Если зима теплая, то еще выше вероятность, чем при снежной зиме, что все яйца успешно перезимуют. Соответственно, можно будет ожидать очень-очень большое количество насекомых. Плюс ко всему если к аномально теплой зиме добавится еще и ранняя весна, то насекомые смогут вывестись раньше», — указал специалист, добавив, что при таких условиях за лето они успеют произвести дополнительное поколение.

При этом ситуация может резко поменяться в случае, если в страну придут морозы до минус 10-20 градусов, подчеркнул Марьинский.

В свою очередь экономист и политолог Александр Дудчак, рассуждая о прогнозе Россельхозцентра при Министерстве сельского хозяйства РФ, согласно которому в этом году ожидается большой прирост численности саранчи и других сельскохозяйственных вредителей, предрек манипуляции с ценами. В разговоре с «Ридусом» он предположил, что этого стоит ожидать от агропрома и пищевой промышленности.

«Возможно, на самом деле это подготовка со стороны сельхозпроизводителей к потенциальному повышению цен. Они стараются списать его на червячков и жучков», — высказался он.

Рассуждениям специалистов предшествовал материал «Известий». Как пишет издание, саранча в этом году станет одной из основных угроз урожаю в России. Все дело в аномально теплой зиме.

Так, в перечне незастрахованных регионов оказались Астраханская, Волгоградская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Челябинская, Иркутская и Новосибирская области. Также могут пострадать и другие регионы, например, Дагестан, Чечня и Кубань. Предварительно, аграриям предстоит обработать от вредителей на 100 тысяч гектар больше год к году.

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