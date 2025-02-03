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16:14, 3 февраля 2025Россия

Ветеран ФСБ назвал способ обеспечить безопасность ЖК после взрыва в «Алых Парусах»

Филатов: Только профессиональная охрана обеспечит безопасность ЖК
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Подполковник ФСБ в отставке, президент союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов считает, что только профессиональная охрана и видеокамеры позволят обеспечить безопасность жилых комплексов (ЖК). Таким образом он прокомментировал взрыв в столичном ЖК «Алые Паруса» в беседе с изданием «Взгляд».

«В каждом таком комплексе обязательно должны стоять как муляжи камер, так и сами камеры. Причем мало их установить, их еще постоянно должны просматривать специально обученные люди. Это должна быть хорошо подготовленная охрана, которая в силах заметить подозрительное лицо», — подчеркнул он.

Однако Филатов обратил внимание на то, что в данном случае речь о заказном убийстве, исполнители которого обладают определенными навыками, а также умеют хорошо маскироваться. В частности, изучили расположение камер в холле и лифте.

«Но чтобы все это изучить, нужно было обойти охранную систему. Соответственно, расправиться с жертвой могли и в других местах, но выбрали именно ЖК, где он живет, поскольку там, видимо, недостаточная охрана для его защиты», — считает он.

Филатов отметил, что поручать охранную работу комплексов консьержам бесполезно, так как данная должность низкооплачиваемая, поэтому чаще всего ее занимают пожилые люди, которые иной раз могут быть чрезмерно бдительны, либо, наоборот, не заметить странного человека из-за отсутствия опыта. Поэтому предотвратить подобные инциденты может лишь профессиональная охрана, которая регулярно отслеживает камеры.

Взрыв в ЖК «Алые Паруса» прогремел утром 3 февраля в доме №77. Это произошло, когда президент Федерации бокса Донецкой народной республики, создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян вместе с охраной шел через холл. После случившегося его госпитализировали с тяжелыми травмами, но врачи не смогли его спасти.

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