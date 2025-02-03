Власти Грузии заявили об отзыве делегации из ПАСЕ

Власти Грузии приняли решение об отзыве делегации из ПАСЕ

Власти Грузии приняли решение об отзыве членов делегации страны из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

«Ожидаем, что Парламентская ассамблея Совета Европы вернется к своим первостепенным ценностям, которые основаны на уважении демократии и суверенитет», — объяснил выход Грузии из ПАСЕ спикер.

29 января ПАСЕ приняла резолюцию о признании полномочий Грузии в организации с условием назначения в стране новых парламентских выборов и освобождения задержанных в ходе протеста. Проведение нового голосования в законодательный орган Грузии и аннулирование результатов последних выборов 26 октября также требуют протестующие в Грузии.

2 февраля протестующие в Тбилиси вновь пытались перекрыть центральную автомагистраль столицы. МВД задержало 20 человек.