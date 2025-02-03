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16:23, 3 февраля 2025Бывший СССР

Власти Грузии заявили об отзыве делегации из ПАСЕ

Власти Грузии приняли решение об отзыве делегации из ПАСЕ
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Власти Грузии приняли решение об отзыве членов делегации страны из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

«Ожидаем, что Парламентская ассамблея Совета Европы вернется к своим первостепенным ценностям, которые основаны на уважении демократии и суверенитет», — объяснил выход Грузии из ПАСЕ спикер.

29 января ПАСЕ приняла резолюцию о признании полномочий Грузии в организации с условием назначения в стране новых парламентских выборов и освобождения задержанных в ходе протеста. Проведение нового голосования в законодательный орган Грузии и аннулирование результатов последних выборов 26 октября также требуют протестующие в Грузии.

2 февраля протестующие в Тбилиси вновь пытались перекрыть центральную автомагистраль столицы. МВД задержало 20 человек.

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