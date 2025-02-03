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19:11, 3 февраля 2025Россия

ВСУ ударили по электроподстанции в российском городе

Хинштейн: Дрон ВСУ ударил по электроподстанции в Рыльске Курской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по электроподстанции в Рыльске Курской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram.

По его словам, в результате атаки беспилотника частично нарушено энергоснабжение города и нескольких близлежащих населенных пунктов. Врио главы Курской области подчеркнул, что уже связался с руководителем ПАО «Россети Центр» Борисом Эбзеевым. «На место оперативно выехала аварийная бригада, для координации всех работ в Рыльск мной направлен врио министра ЖКХ и ТЭК Курской области Александр Мулевин», — написал Хинштейн.

Он добавил, что энергетики обещают закончить ремонтные работы в ближайшие часы. Информация о пострадавших не приводится.

Ранее сообщалось, что после удара ВСУ по интернату в Судже ситуация в Курской области обострилась. Как стало известно, российские войска штурмуют несколько рубежей, в то время как ВСУ пытаются укреплять позиции новыми подкреплениями.

ЖЗЛ
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