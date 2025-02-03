Звезда советского кино пожаловалась на отсутствие фильмов об СВО

Актриса Светлана Дружинина пожаловалась на отсутствие фильмов об СВО

Актриса и режиссер Светлана Дружинина заявила, что переживает из-за отсутствия художественного кино о специальной военной операции (СВО). Ее цитирует издание «Абзац».

«Говорят, что наше кино процветает, у нас много хороших фильмов. Но я переживаю, что с 2022 года не было снято ни одной художественной картины об СВО», — отметила Дружинина.

Актриса добавила, что ей очень понравился сериал «Ландыши. Такая нежная любовь». Это музыкальный ромком, сюжет которого повествует о дочери миллиардера из Лондона, вышедшей замуж за русского танкиста. Его премьера состоялась в январе в онлайн-кинотеатре Wink.

Ранее народный артист Российской Федерации Эдгард Запашный заявил, что певица Алла Пугачева предала Россию и уничтожила себя как личность, уехав в Израиль после начала СВО.