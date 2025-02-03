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14:17, 3 февраля 2025Культура

Эдгард Запашный обвинил Пугачеву в предательстве России

Эдгард Запашный заявил, что Алла Пугачева предала Россию
Ольга Коровина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Народный артист Российской Федерации Эдгард Запашный заявил, что певица Алла Пугачева предала Россию в трудный для страны момент. Его слова передает издание aif.ru.

«Я считаю, что Пугачева совершила большую ошибку. Она уничтожила себя как личность, предав страну, которая ее любила», — отметил директор Большого Московского государственного цирка.

После начала специальной военной операции (СВО) Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) и детьми уехала из России в Израиль. Артистка называла критикующих ее россиян холопами, рабами и завистниками и открыто осуждала СВО. В январе певицу и ее мужа заметили на Кипре на спектакле уехавшей из России актрисы Чулпан Хаматовой.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский поддержал отмену концертов критикующих власть артистов. Бывший министр культуры также высказался об Алле Пугачевой, которая не была признана иноагентом, несмотря на негативное отношение к СВО.

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