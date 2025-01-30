Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:56, 30 января 2025Культура

Мединский объяснил пропажу артистов с афиш в России

Владимир Мединский поддержал отмену концертов критикующих власть артистов
Андрей Шеньшаков
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что удаление с афиш и отмена концертов артистов, критикующих власть и специальную военную операцию (СВО), нормально в условиях военного конфликта. Его слова приводит издание РБК.

По словам бывшего министра культуры, в России нет культуры отмены, как на Западе, а тратить деньги налогоплательщиков на выступления тех, кто критикует СВО, было бы просто неразумно.

«Странно было бы, если государство одной рукой финансирует армию, а другой тех, кто официально и публично оплевывает людей на фронте. Они не получают грантов, места на государственных площадках. Это единственно разумная позиция», — сообщил Мединский.

Также он высказался об Алле Пугачевой, которая не была признана иноагентом, несмотря на появление на одних мероприятиях со сбежавшими из России артистами и негативное отношение к СВО.

«Она, к сожалению, сейчас уже не выступает на сцене. Но ее имя иногда используется в совершенно иных целях», — заявил Мединский.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров выступил с уехавшей из России дочерью Аллы Пугачевой. Певец появился на одной сцене с Кристиной Орбакайте на частном мероприятии в Нью-Йорке.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На борту разбившегося в США лайнера были 14 фигуристов и тренеров. Среди погибших чемпионы мира из России и ученица Тарасовой

      Завершено расследование в отношении пластического хирурга по делу ослепшей россиянки

      Россиянин потерял 20 миллионов рублей из-за невкусного круассана

      В еврозоне стало больше безработных

      Начался суд по делу авторов шоу о вымышленном депутате Наливкине

      ФСБ задержала начальника миграционного отдела за взятки от иностранцев

      Российский дрон подкрался к украинской «Бабе-Яге» и совершил таран

      Авиакатастрофу в Вашингтоне сравнили с другим крушением 40-летней давности с 78 жертвами

      Стало известно о разработке российского гражданского сверхзвукового самолета

      Международный союз конькобежцев выпустил заявление после крушения самолета в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше