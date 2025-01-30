Мединский объяснил пропажу артистов с афиш в России

Владимир Мединский поддержал отмену концертов критикующих власть артистов

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что удаление с афиш и отмена концертов артистов, критикующих власть и специальную военную операцию (СВО), нормально в условиях военного конфликта. Его слова приводит издание РБК.

По словам бывшего министра культуры, в России нет культуры отмены, как на Западе, а тратить деньги налогоплательщиков на выступления тех, кто критикует СВО, было бы просто неразумно.

«Странно было бы, если государство одной рукой финансирует армию, а другой тех, кто официально и публично оплевывает людей на фронте. Они не получают грантов, места на государственных площадках. Это единственно разумная позиция», — сообщил Мединский.

Также он высказался об Алле Пугачевой, которая не была признана иноагентом, несмотря на появление на одних мероприятиях со сбежавшими из России артистами и негативное отношение к СВО.

«Она, к сожалению, сейчас уже не выступает на сцене. Но ее имя иногда используется в совершенно иных целях», — заявил Мединский.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров выступил с уехавшей из России дочерью Аллы Пугачевой. Певец появился на одной сцене с Кристиной Орбакайте на частном мероприятии в Нью-Йорке.