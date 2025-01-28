Киркоров выступил с уехавшей из России артисткой в Нью-Йорке

Филипп Киркоров выступил на одной сцене с Кристиной Орбакайте

Филипп Киркоров выступил на одной сцене с певицей Кристиной Орбакайте в Нью-Йорке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации издания, артист спел для гостей еврейской свадьбы, исполнив песни на азербайджанском языке и иврите, а также свои хиты «А я и не знал, что любовь может быть жестокой», «Единственная моя» и другие культовые песни. Еще одной звездой свадьбы стала уехавшая из России на фоне специальной военной операции (СВО) Кристина Орбакайте, которая спела «Я не отдам тебя никому».

Источники рассказывают, что на торжестве присутствовала организатор мероприятий в поддержку Украины Алена Галушко. Она также сотрудничает с украинскими артистами, которые выступают в США.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров признался, что из-за него Анастасию Ивлееву не взяли в новогодний фильм.