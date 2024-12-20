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16:59, 20 декабря 2024Культура

Киркоров отказался сниматься с Ивлеевой в одном фильме

Филипп Киркоров признался, что из-за него Анастасию Ивлееву не взяли в фильм
Андрей Шеньшаков

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Певец Филипп Киркоров заявил, что никогда не появится в одном кадре с блогершей и телеведущей Анастасией Ивлеевой. Его слова передает Telegram-канал «РИА Новости».

Как сообщил артист, «хайп хайпом», но он не появится в одном кадре с Ивлеевой, а в новогодней комедии от ТНТ «Небриллиантовая рука» ее не будет именно из-за его участия в проекте.

«Я в последнее время много высказывался о Настюшке и уже устал от этой темы. Чтобы не распространять лишние слухи, скажу один раз и давайте поставим точку. Да, Ивлеевой не будет в новогоднем фильме из-за меня», — рассказал Киркоров.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров обозвал Ивлееву мерзкой крысой и гнидой после скандала с «голой вечеринкой», из-за которого артиста раскритиковали.

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